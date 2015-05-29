台湾已公布经济指标--2015/5/29

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 4月 +1.06% +6.65% r 6/24 -- 季调失业率 4月 3.75% 3.75% 6/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 4月 -0.80% -0.61% r 6/5 -- ) 外汇存底(亿美元) 4月底 4,181.74 4,146.89 6/5 -- 商品出口(y/y) 4月 -11.7% -8.9% 6/8 -- 商品进口(y/y) 4月 -22.1% -17.8% 6/8 -- M2货币总计数(y/y) 4月 +6.53% +6.57% 6/25 -- 外销订单(y/y) 4月 -4.0% +1.3% 6/23 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 +220 +191.1 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +38.1 +18.2 8/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +3.37% +3.47% -- -- (Q1统计值) (Q4统计值) 重贴现率(%) 3月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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