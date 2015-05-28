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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 15:26 BJT

全球金市：金价在两周低点附近徘徊，美元强势和美国升息前景打压买需

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价格 变动 涨跌%

现货金 1188.55 1.15 0.1

现货银 16.65 -0.02 -0.12

现货铂金 1118.74 1.76 0.16

现货钯金 782.5 -1.48 -0.19

COMEX期金 1188.4 2.8 0.24

COMEX期银 16.685 0.038 0.23

汇率

欧元/美元 1.0939

美元/日圆 97.006

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 李春喜/于春红; 审校 龚芳/艾茂林)

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