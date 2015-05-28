路透基点：万达商业地产(香港)获得5亿美元的三年期贷款--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，万达商业地产(香港)有限公司已从七家银行获得5亿美元的三年期子弹式定期贷款。
牵头行兼簿记行永隆银行及德意志银行分别承贷1.25亿美元和8,000万美元。
牵头行为平安银行(承贷1亿美元)、法国巴黎银行(承贷6,500万美元)、中国银行澳门分行(承贷5,000万美元)及创兴银行(承贷5,000万美元)。
东亚银行作为主办行，承贷3,000万美元。
该笔交易已于5月22日签署，综合收益为320个基点，利差为275个基点，费用为135个基点；最初的贷款目标为3.50亿美元。
大连万达商业地产股份有限公司为是次贷款的担保方。
所筹资金用于企业一般用途。
大连万达商业地产股份有限公司在香港上市，是综合企业大连万达集团旗下商业地产投资及运营的唯一商业平台，其核心产品是万达广场，该公司在中国还拥有豪华酒店。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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