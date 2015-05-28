亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但脱离14个月高位，尾盘遭遇获利了结

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
东京工业品交易所(TOCOM)11月期胶 <0#2JRU:>收涨3.3日圆，报每公斤242.9日圆，稍早触及2014年3月17日来高点242.9日圆。
“美元兑日圆削减涨幅后，周四的尾盘出现了一定的获利了结盘，”一位在东京的交易员表示，并称在担心中国和其它主要消费国需求放缓之际，市场上整体供给过剩的态势未改变。
上海期交所主力9月期胶 上升240元人民币，收报每吨14,700元人民币，盘中一度触及三周高位。
新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤159.50美分，下跌1.8美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/王洋; 审校 高琦/艾茂林)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。