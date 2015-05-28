亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但脱离14个月高位，尾盘遭遇获利了结

东京工业品交易所(TOCOM)11月期胶 <0#2JRU:>收涨3.3日圆，报每公斤242.9日圆，稍早触及2014年3月17日来高点242.9日圆。

“美元兑日圆削减涨幅后，周四的尾盘出现了一定的获利了结盘，”一位在东京的交易员表示，并称在担心中国和其它主要消费国需求放缓之际，市场上整体供给过剩的态势未改变。