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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 16:18 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但脱离14个月高位，尾盘遭遇获利了结

东京工业品交易所(TOCOM)11月期胶 <0#2JRU:>收涨3.3日圆，报每公斤242.9日圆，稍早触及2014年3月17日来高点242.9日圆。

“美元兑日圆削减涨幅后，周四的尾盘出现了一定的获利了结盘，”一位在东京的交易员表示，并称在担心中国和其它主要消费国需求放缓之际，市场上整体供给过剩的态势未改变。

上海期交所主力9月期胶 上升240元人民币，收报每吨14,700元人民币，盘中一度触及三周高位。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤159.50美分，下跌1.8美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/王洋; 审校 高琦/艾茂林)

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