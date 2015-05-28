《全球汇市》美元兑日圆触及12年半高位，希腊局势期望鼓舞欧元上涨

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0924 1.0903 +0.19 -9.70 1.2097
美元/日圆 123.92 123.65 +0.22 +3.54 119.68
欧元/日圆 135.36 134.78 +0.43 -6.50 144.77
美元/瑞郎 0.9469 0.9490 -0.22 -4.75 0.9941
英镑/美元 1.5366 1.5353 +0.08 -1.33 1.5573
美元/加元 1.2467 1.2450 +0.14 +7.31 1.1618
澳元/美元 0.7669 0.7721 -0.67 -6.11 0.8168
新西兰元/美元 0.7236 0.7263 -0.37 -7.20 0.7797
欧元/瑞郎 1.0348 1.0350 -0.02 -13.95 1.2026
欧元/英镑 0.7107 0.7100 +0.10 -8.36 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2456 9.2790 -0.36 -2.36 9.4688
美元/挪威克朗 7.7473 7.7610 -0.18 +3.68 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 艾茂林/蔡美珍/徐文焰；审校 高琦/杜明霞/王洋)
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