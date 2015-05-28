版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 16:32 BJT

《全球汇市》美元兑日圆触及12年半高位，希腊局势期望鼓舞欧元上涨

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0924 1.0903 +0.19 -9.70 1.2097

美元/日圆 123.92 123.65 +0.22 +3.54 119.68

欧元/日圆 135.36 134.78 +0.43 -6.50 144.77

美元/瑞郎 0.9469 0.9490 -0.22 -4.75 0.9941

英镑/美元 1.5366 1.5353 +0.08 -1.33 1.5573

美元/加元 1.2467 1.2450 +0.14 +7.31 1.1618

澳元/美元 0.7669 0.7721 -0.67 -6.11 0.8168

新西兰元/美元 0.7236 0.7263 -0.37 -7.20 0.7797

欧元/瑞郎 1.0348 1.0350 -0.02 -13.95 1.2026

欧元/英镑 0.7107 0.7100 +0.10 -8.36 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2456 9.2790 -0.36 -2.36 9.4688

美元/挪威克朗 7.7473 7.7610 -0.18 +3.68 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 艾茂林/蔡美珍/徐文焰；审校 高琦/杜明霞/王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐