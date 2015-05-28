中国央行：用好用活货币政策工具，加大支农、支小再贷款支持力度

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京5月28日 - 中国央行行长助理杨子强表示，要用好用活货币政策工具，进一步加大支农、支小再贷款支持力度，激励和引导金融机构加大对贫困地区的信贷投放。
央行网站新闻稿显示，杨子强近日调研贵州省扶贫开发金融服务工作时提出，按照金融的市场化和可持续原则，注重金融供给的多样性，发挥贫困地区比较优势，准确把握扶贫开发金融服务的定位和落脚点，既要通过产业发展引领，新型经营主体带动，又要通过发展小额信贷助推脱贫致富。
他并要求，推动健全风险分散补偿机制，支持地方建立政府背景的，不以营利为目的的担保公司，为贫困地区企业和农户融资提供担保，构建风险保障网络。
同时，要创新金融产品和服务，通过探索主办银行制度、发展小额信用贷款等方式，拓宽贫困地区融资渠道。（完） (发稿 李铮； 审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。