中国经济：防止工商资本在农村建设中走偏产生的负效应--新华

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京5月28日 - 中国官媒新华社周四称，城市工商资本下乡参与农村建设，部分解决了农村土地规模化经营的资金缺口等问题，但要防范工商资本走偏产生“负效应”。应尊重农民在土地经营与流转中的主体地位。
新华社发表评论文章称，土地流转和规模经营需要资本参与，城市工商资本下乡参与农村建设，一定程度上解决了农村土地规模化经营的资金缺口等问题，但资本的逐利天性使得一些工商资本下乡片面追求利润。
文章称，“一些工商资本‘心术不正’，到农村‘挂羊头卖狗肉’，以农业为名大搞非农建设。这不仅破坏宝贵的耕地资源，更危及国家的18亿亩耕地红线。一些工商资本的“任性”也会成为影响农村社会和谐稳定的诱因。
地方政府不仅要看管好农业扶持资金的“钱袋子”，防范套取扶持资金，同时还要严守耕地保护“红线”。
国家主席习近平日前表示，要实行最严格的耕地保护制度，依法依规做好耕地占补平衡，规范有序推进农村土地流转。 （完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。