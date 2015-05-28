中国经济：防止工商资本在农村建设中走偏产生的负效应--新华

路透北京5月28日 - 中国官媒新华社周四称，城市工商资本下乡参与农村建设，部分解决了农村土地规模化经营的资金缺口等问题，但要防范工商资本走偏产生“负效应”。应尊重农民在土地经营与流转中的主体地位。

新华社发表评论文章称，土地流转和规模经营需要资本参与，城市工商资本下乡参与农村建设，一定程度上解决了农村土地规模化经营的资金缺口等问题，但资本的逐利天性使得一些工商资本下乡片面追求利润。

文章称，“一些工商资本‘心术不正’，到农村‘挂羊头卖狗肉’，以农业为名大搞非农建设。这不仅破坏宝贵的耕地资源，更危及国家的18亿亩耕地红线。一些工商资本的“任性”也会成为影响农村社会和谐稳定的诱因。

地方政府不仅要看管好农业扶持资金的“钱袋子”，防范套取扶持资金，同时还要严守耕地保护“红线”。