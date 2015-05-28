更新版 1-中国汇市：人民币微收升，美元多头投机与客盘结汇力道胶着

* 人民币微幅收升 * 中间价四连跌至一个月新低 * 客盘结汇略胜美元多头投机盘 (新增收盘报价和评论) 路透北京5月28日 - 人民币兑美元即期 周四微幅收升，中间价则四连跌至一 个月新低。交易员称，客盘结汇处于偏重格局，同时美元兑日圆强势激励投资者做多美元， 两股力道胶着令人民币走势交错反复。整体看结汇盘略胜一筹，尾市因美元空头回补，人民 币升幅有所收窄。 昨日午后大行结汇盘涌出推动人民币走升，这一趋势仍在延续。交易员称，客盘呈偏多 格局，市场比较重；大行结汇量仍较大，估计难以在一两天内被市场消化，不过美元多头的 投机盘力量亦很强。多空力量总体较为均衡，后市仍将维持震荡，没有明确方向。 “上午（美元）sell得有点厉害，空头到下午需要回补。因为明天就星期五，今天最好 是回补回来。”一外资行交易员说。 另一中资行交易员稍早称，USD/JPY涨势如虹惹来不少做多USD/CNY的投机盘，但客盘总 的来说是以结汇为主。 近期中国股市屡创多年新高，对此，交易员们预计不排除有企业结汇后，通过各种理财 ，信托进入股市的可能。此前在市场略微看空人民币的情况下，企业更愿意推迟结汇时机， 但在股市走牛背景下，推迟结汇的息差收益远不如股市红利具备吸引力。 “个人觉得（结汇盘）大部都是企业的，银行结汇然后入股市这个故事，让央行听了估 计会很忧伤的。”另一外资行交易员指出。 全球汇市方面，美元兑日圆周四触及12年半高位，因投资者押注美国今年稍晚将升息， 而日本将维持超宽松货币政策。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2012 6.2014 0.00% 中间价 6.1202 6.1198 -0.01% 成交额 152亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.35% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 74 6.1953 6.2027 2015年来即期升贬值幅度 0.05% 1年期美元/人民币掉期升水 1475 今日 上日 1年期NDF 6.2515/6.2565 6.2480 CNH即期 6.2039/6.2044 6.2040 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 林高丽)