人民币衍生品：美元掉期曲线上行，IPO与央行正回购引发短期流动性担忧

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京5月28日 - 中国境内美元/人民币掉期 曲线本周较上周有所上行，中长端多数品种美元掉期升水在周四收创三周新高。中国央行近期对部分机构进行定向正回购消息，叠加下周IPO资金需求升温，引发市场对短期本币资金面的担忧。
交易员预计，美元掉期升水或继续上扬。是次央行正回购抽取本币流动性后，预计还会适时微调，基于此，美元掉期空头在平一些资金缺口以作应对。加之目前人民币兑美元贬值预期犹存，市场略微看空人民币后市，亦限制了美元掉期升水的回落空间。
"下周IPO锁定资金额为今年最大，加上昨天传闻的央行定向正回购，市场在担心这次可能是对流动性的一次压力测试，回购利率企稳并向上也反映了市场对短期流动性的担忧，所以在掉期这边能看到大家都愿意pay。"一外资行交易员说。
美元/人民币一周期掉期 今日收报23.5个点子，较上周五扬升46.88%%；一个月期 、两个月期 、三个月期 、六个月期 与一年期品种均收创三周新高，收盘分别报120、250、360、735与1,475个点子。
中国核能等逾20家新股下周启动发行程序，网上申购集中于下周二周三，预计冻结资金超过7万亿，为年内最大。
两位消息人士周四透露，中国央行近期向部分机构进行了定向正回购，期限包括七天、14天和28天；价格方面，则以市场利率定价。
中国银行间市场周四早盘资金面宽松不改，短端价格小有波动，而长端继续下行。其中，隔夜回购加权利率持稳于1%上方，为2009年8月以来的低位。近期央行向部分机构进行定向正回购，暂未产生明显影响。
人民币兑美元即期 周四微幅收升，中间价连四日贬值创一月低点。交易员称，客盘结汇处于偏重格局，同时美元兑日圆强势激励投资者做多美元，两股力道胶着令人民币走势交错反复，但结汇盘略胜一筹。尾市受美元空头回补影响，人民币升幅有所收窄。（完） (发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。