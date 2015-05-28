人民币衍生品：美元掉期曲线上行，IPO与央行正回购引发短期流动性担忧

路透北京5月28日 - 中国境内美元/人民币掉期 曲线本周较上周有所上行，中长端多数品种美元掉期升水在周四收创三周新高。中国央行近期对部分机构进行定向正回购消息，叠加下周IPO资金需求升温，引发市场对短期本币资金面的担忧。

交易员预计，美元掉期升水或继续上扬。是次央行正回购抽取本币流动性后，预计还会适时微调，基于此，美元掉期空头在平一些资金缺口以作应对。加之目前人民币兑美元贬值预期犹存，市场略微看空人民币后市，亦限制了美元掉期升水的回落空间。

"下周IPO锁定资金额为今年最大，加上昨天传闻的央行定向正回购，市场在担心这次可能是对流动性的一次压力测试，回购利率企稳并向上也反映了市场对短期流动性的担忧，所以在掉期这边能看到大家都愿意pay。"一外资行交易员说。

美元/人民币一周期掉期 今日收报23.5个点子，较上周五扬升46.88%%；一个月期 、两个月期 、三个月期 、六个月期 与一年期品种均收创三周新高，收盘分别报120、250、360、735与1,475个点子。

中国核能等逾20家新股下周启动发行程序，网上申购集中于下周二周三，预计冻结资金超过7万亿，为年内最大。

两位消息人士周四透露，中国央行近期向部分机构进行了定向正回购，期限包括七天、14天和28天；价格方面，则以市场利率定价。

中国银行间市场周四早盘资金面宽松不改，短端价格小有波动，而长端继续下行。其中，隔夜回购加权利率持稳于1%上方，为2009年8月以来的低位。近期央行向部分机构进行定向正回购，暂未产生明显影响。