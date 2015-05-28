金属期市：伦敦期铜自一个月低点小涨，因美元下跌

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“以宣布内容的高水位来看，如果变成新开展的基础设施，这绝对会是整体金属需求的一大助力--运输领域所用到的铝，城镇化及乡村更新用电的铜。”
中国国家发展改革委日前开辟PPP项目库专栏，公开发布政府和社会资本合作（PPP）推介项目，首批发布的PPP项目共计1,043个，总投资1.97万亿元人民币。
0757GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.4%至每吨6,106.50美元，上日曾触及4月29日以来低点6,075.50美元，终场小跌。
上海期交所8月期铜 上涨0.1%，至44,250元人民币。沪铜周三跌落200日均线，暗示进入盘整。
LME期镍 及沪镍 上涨约1%，过去一周曾触及一个月低点。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/蔡美珍；审校 李春喜/于春红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。