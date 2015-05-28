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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 17:24 BJT

金属期市：伦敦期铜自一个月低点小涨，因美元下跌

“以宣布内容的高水位来看，如果变成新开展的基础设施，这绝对会是整体金属需求的一大助力--运输领域所用到的铝，城镇化及乡村更新用电的铜。”

中国国家发展改革委日前开辟PPP项目库专栏，公开发布政府和社会资本合作（PPP）推介项目，首批发布的PPP项目共计1,043个，总投资1.97万亿元人民币。

0757GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.4%至每吨6,106.50美元，上日曾触及4月29日以来低点6,075.50美元，终场小跌。

上海期交所8月期铜 上涨0.1%，至44,250元人民币。沪铜周三跌落200日均线，暗示进入盘整。

LME期镍 及沪镍 上涨约1%，过去一周曾触及一个月低点。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/蔡美珍；审校 李春喜/于春红)

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