中国票据市场：资金价格趋稳转贴利率跌幅收窄，关注下周IPO影响

路透上海5月29日 - 随着资金利率逐渐企稳，中国票据市场转贴利率本周跌幅明显收窄，其中足月(六个月)纸票成交于3.08%-3.10%附近，一年期电票买断成交在3.7%左右；月末机构收票较为谨慎，下周新一轮IPO即将启动，对资金面或有所扰动，可能导致6月票据利率波动加大。

展望后市，交易员预计，资金利率能否维持于低位，仍将继续左右票据利率未来趋势。

上海一银行交易员表示，今日转贴成交较为清淡，机构收票意愿有限。而票据中介的纸票直贴报价较上日有大幅上行，从3.15%上涨至3.5%左右，“月末收了票也一下出不掉，而且昨天刚传出定向正回购的消息。”

中国央行近期对部分机构进行定向正回购消息，令沉寂数周的公开市场再回关注视野。业内人士认为，稳定经济增长仍需宽松的资金环境支持，央行此举只是因应机构需求解决资金淤积，并不代表其政策有收紧意图。

华东一银行交易员亦称，考虑到资金利率暂已走稳，转贴利率短期或存一定反弹压力。不过更长期来看，资金面仍不存在转紧的条件，回购利率可能低位波动，票据利率应还有下行空间。

5月最后一个交易日，充裕供给令银行间市场资金面宽松，周五早盘回购利率波动有限，其中，隔夜回购继续持稳于1%上方。Shibor一年期 最新报价跌幅仅2个基点，较上日有所收窄，不过较上周五水平累计跌超40个基点。

三个月期shibor 最新报在2.8640%，较上周五累计下跌9.5个基点(bp)。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 3.4759/3.3412 3.5268/3.3912 3.7816/3.6125

上周五 3.6360/3.5007 3.7003/3.5660 3.9289/3.7778

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变动 -16.01bp/-15.95bp -17.35bp/-17.48bp -14.73bp/-16.53bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为3.3873%，上周五为3.5754%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。