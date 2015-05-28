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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 17:30 BJT

路透基点：民生金融租赁再融资目标最高达2亿美元--TRLPC

路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，民生金融租赁股份有限公司已委托瑞士信贷进行最高达2亿美元的再融资案。

瑞士信贷周四推出三年期子弹式一般联合贷款。

这笔贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码210基点。

银行受邀以三个档次参贷：核贷3,000万美元或以上的银行取得90个基点的费用，综合收益为240个基点，担任牵头行。核贷2,000-2,900万美元的银行取得75个基点的费用，综合收益为235个基点，担任主办行。核贷1,000万-1,900万美元的银行取得60个基点的费用，综合收益为230个基点，担任安排行。

回覆期限为6月底。

民生金融租赁股份有限公司成立于2008年，由中国民生银行和天津保税区投资公司共同发起创建。(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)

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