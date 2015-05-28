路透基点：民生金融租赁再融资目标最高达2亿美元--TRLPC

银行受邀以三个档次参贷：核贷3,000万美元或以上的银行取得90个基点的费用，综合收益为240个基点，担任牵头行。核贷2,000-2,900万美元的银行取得75个基点的费用，综合收益为235个基点，担任主办行。核贷1,000万-1,900万美元的银行取得60个基点的费用，综合收益为230个基点，担任安排行。