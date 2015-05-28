路透基点：民生金融租赁再融资目标最高达2亿美元--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，民生金融租赁股份有限公司已委托瑞士信贷进行最高达2亿美元的再融资案。
瑞士信贷周四推出三年期子弹式一般联合贷款。
这笔贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码210基点。
银行受邀以三个档次参贷：核贷3,000万美元或以上的银行取得90个基点的费用，综合收益为240个基点，担任牵头行。核贷2,000-2,900万美元的银行取得75个基点的费用，综合收益为235个基点，担任主办行。核贷1,000万-1,900万美元的银行取得60个基点的费用，综合收益为230个基点，担任安排行。
回覆期限为6月底。
民生金融租赁股份有限公司成立于2008年，由中国民生银行和天津保税区投资公司共同发起创建。(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。