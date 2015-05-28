更新版 1-台湾货币市场：短率稳于低位，央行增加冲销一年定存单影响暂小

* 月底之际资金需求仍不振

* 央行每月多冲销200亿台币定存单影响尚小

* 资金多，部分跨月拆款供应利率走低 (新增央行及银行间拆款收盘细节)

记者 高洁如

路透台北5月28日 - 台湾银行间短率周四大致没变。虽然月底将届，但是资金需求并不高，银行游资无法有效配置，市场短率依旧处于低位，弹升无力。交易员认为，虽然央行每月将多收200亿台币的定期存单，但初期来看对短率影响暂小。

他们认为，央行每月增加200亿台币的冲销，对整体市场宽松泛滥的资金而言，紧缩效果并不明显。一年期定存单的标售已经连续多月走低，央行此举料将有助减缓标售利率走跌的压力，至于能否止跌回稳，还要再观察。

〞以目前的宽松态势来讲，年底央行大概都不会升息。利率低档可能会先止住，〞一位小型民营银行交易员说。

至于对短率的影响方面，也有交易员认为，由于市场季节性的短票发行量偏少，需求很大，供需失衡之下令短票利率维持低位。

台湾央行周三宣布将扩大冲销一年期定存单的金额200亿台币，至每月1,500亿台币。市场交易人士认为，近期短率偏低，央行此举为控制市场游资，不希望市场短率过度偏低。

今日有台北富邦商业银行股份有限公司交割8,000万美元债；Sumitomo Mitsui Banking Corporation交割共6.55亿美元债。海外债的买家大多来自于台湾的大型寿险公司。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.388%；今日区间落在0.295-0.420%；上日在0.295-0.410%。一周拆款利率区间落在0.388%-0.460%；上日在0.380-0.460%；两周拆款利率区间落在0.390-0.460%，上日在0.420-0.460%。

**低利率拆款提供**

短票方面，交易商指出，市场资金偏向宽松，尤其是还有新的银行加入跨月拆款行列，且利率趋低之下，月底之际的短率仍看持平低位。

他们表示，短票的量仍然不多，目前跨季的短票利率较高一点。

今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.56-0.58%，主要仍以0.57%为主。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.571%，前日也在0.570%，上日成交量82.16亿台币，前日为83亿。 台湾央行周四公布，共发行5,882.8亿台币存单。与今日存单到期金额6,382.80亿台币相较，存单发行金额减500亿。 周五存单到期只有4亿台币。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为280亿台币，累积超额准备为5,101亿台币、加计前期1%的超额准备为7,021亿台币。 **月底之际资金流动大**

债市附买回(RP)市场方面，今日部分基金被大赎回，资金的流动甚大。不过日前较缺的寿险业的资金则回复偏多的情况。

〞寿险说要准备一些钱等着美国升息以后要来买，〞一位大型证券商交易员说。

他们表示，虽然月底近了但是资金流动大，倒也没有缺，市场的资金情势大致平稳。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，同上日。