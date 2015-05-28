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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 17:44 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月28日

路透香港5月28日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17:43时，1港元=0.79        
 97人民币          )                                                                 
                                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.87
 %，低于上交易日收盘的28.96%。
                                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比                
                                                 (元)     港元)       价             
 工商银行                                          5.10      6.73      0.95                
 建设银行                                          6.36      7.65      1.04                
 中国银行                                          4.38      5.19      1.06                
 农业银行                                          3.67      4.24      1.08                
 招商银行                                         17.92     24.05      0.93                
 中信银行                                          7.47      6.62      1.41                
 交通银行                                          6.67      7.37      1.13                
 民生银行                                         10.05     10.84      1.16                
 中国人寿                                         35.73     37.40      1.19                
 中国平安                                         85.22    116.30      0.92                
 中国太保                                         32.86     40.95      1.00                
 中信证券                                         30.73     32.95      1.17                
 新华人寿                                         59.59     50.55      1.47                
 海通证券                                         26.01     24.30      1.34                
 华能国际                                         11.03     10.60      1.30                
 大唐发电                                          7.89      4.54      2.17                
 华电国际                                          8.69      8.80      1.23                
 中煤能源                                          8.47      4.72      2.24                
 中国神华                                         20.73     19.14      1.35                
 中国石油                                         12.20      9.34      1.63                
 兖州煤业                                         14.95      7.18      2.60                
 中国石化                                          7.34      6.92      1.33                
 上海石化                                          9.05      3.87      2.92                
 中海油服                                         25.67     14.44      2.22                
 仪征化纤                                          9.24      3.91      2.96                
 中国铝业                                          9.08      4.67      2.43                
 江西铜业                                         24.11     15.28      1.97                
 洛阳钼业                                         15.78      7.15      2.76                
 紫金矿业                                          6.34      3.41      2.32                
 马钢股份                                          5.95      3.10      2.40                
 鞍钢股份                                          7.05      6.46      1.36                
 重庆钢铁                                          4.99      2.32      2.69                
 海螺水泥                                         25.08     32.60      0.96                
 洛阳玻璃                                         16.78      6.53      3.21                
 京城机电                                         13.29      5.72      2.91                
 中联重科                                          8.65      5.92      1.83                
 金隅股份                                         11.85      8.80      1.68                
 中国国航                                         11.52      9.48      1.52                
 东方航空                                          8.69      5.87      1.85                
 南方航空                                          9.91      7.52      1.65                
 中国远洋                                         14.24      5.93      3.00                
 中海集运                                          9.80      3.71      3.30                
 中集集团                                         26.35     22.15      1.49                
 中海发展                                         11.99      6.28      2.39                
 宁沪高速                                          8.71     11.08      0.98                
 深高速                                           10.59      6.79      1.95                
 成渝高速                                          8.29      4.01      2.59                
 皖通高速                                         15.22      6.90      2.76                
 广深铁路                                          7.13      4.95      1.80                
 中国南车                                         29.45     15.00      2.46                
 中国交建                                         18.53     13.68      1.69                
 中国铁建                                         21.53     14.54      1.85                
 中国中铁                                         18.63     10.22      2.28                
 长城汽车                                         47.06     50.60      1.16                
 比亚迪                                           76.00     54.50      1.74                
 广汽集团                                         12.25      7.94      1.93                
 青岛啤酒                                         50.16     49.70      1.26                
 白云山                                           38.32     31.20      1.54                
 新华制药                                         14.49      8.00      2.26                
 海信科龙                                         12.86      7.50      2.14                
 南京熊猫                                         22.75     10.12      2.81                
 晨鸣纸业                                         10.75      5.98      2.25                
 上海医药                                         27.21     25.35      1.34                
 中兴通讯                                         30.68     27.00      1.42                
 东方电气                                         27.39     17.42      1.97                
 潍柴动力                                         31.08     28.80      1.35                
 东北电气                                          7.55      3.33      2.84                
 广船国际                                         63.94     36.90      2.17                
 经纬纺机                                         25.20     12.16      2.59                
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.14                
 一拖股份                                         17.11      7.20      2.97                
 北辰实业                                          6.89      3.71      2.32                
 创业环保                                         15.10      7.84      2.41                
 中国中冶                                          8.86      4.06      2.73                
 金风科技                                         23.45     18.78      1.56                
 丽珠                                             85.06     64.95      1.64                
 万科                                             14.35     20.60      0.87                
 郑煤机                                           11.62      6.05      2.40                
 大连港                                            8.51      4.00      2.66                
 山东墨龙                                         13.84      5.50      3.15                
 浙江世宝                                         52.01     15.50      4.20                
 复星医药                                         30.96     31.10      1.24                
 光大银行                                          5.16      4.99      1.29                
 东江环保                                         65.00     43.00      1.89                
 上海电气                                         21.80      8.30      3.28                
 广发证券                                         25.99     25.35      1.28                
 
                                                                                                
                                              
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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