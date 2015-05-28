俄罗斯汇市：卢布跌至一个月低点，适逢月末税负结算

路透莫斯科5月28日 - 俄罗斯卢布兑美元周四触及一个月低点，兑欧元跌势深重，在月末税结算期的最后一日，外汇需求大过出口商的美元的抛盘。

“外汇买盘全面涌现，海内外人士一同抢进。但出口商也出现在市场，”莫斯科瑞士信贷外汇交易员Dmitry Deev表示。

俄罗斯月末税负期在周四结束，这是俄罗斯必需支付获利税的日子。在税负期期间，卢布会受到支撑，因出口商将一部分的海外汇利汇回用于支付税款。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)