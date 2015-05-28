俄罗斯汇市：卢布跌至一个月低点，适逢月末税负结算

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透莫斯科5月28日 - 俄罗斯卢布兑美元周四触及一个月低点，兑欧元跌势深重，在月末税结算期的最后一日，外汇需求大过出口商的美元的抛盘。
0950 GMT，卢布兑美元 贬值约0.7%至52.35，兑欧元 跌1%至57.27。
“外汇买盘全面涌现，海内外人士一同抢进。但出口商也出现在市场，”莫斯科瑞士信贷外汇交易员Dmitry Deev表示。
俄罗斯月末税负期在周四结束，这是俄罗斯必需支付获利税的日子。在税负期期间，卢布会受到支撑，因出口商将一部分的海外汇利汇回用于支付税款。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。