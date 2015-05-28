路透基点：中化香港5亿美元三年期银团贷款展开筹组--TRLPC

路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中化香港(集团)的5亿美元三年期子弹式定期贷款，周四由牵头行兼簿记行以及承销行澳新(澳盛/ANZ)、三菱东京日联银行、汇丰和渣打这四家银行展开筹组。

银行受邀以以下方式参贷：参贷5,000万美元或以上的银行取得30个基点的管理费，综合收益为115个基点，担任牵头行。参贷2,000万-4,900万美元的银行取得21个基点的管理费，综合收益为112个基点，担任主办行。