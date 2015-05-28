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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 18:17 BJT

路透基点：中化香港5亿美元三年期银团贷款展开筹组--TRLPC

路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中化香港(集团)的5亿美元三年期子弹式定期贷款，周四由牵头行兼簿记行以及承销行澳新(澳盛/ANZ)、三菱东京日联银行、汇丰和渣打这四家银行展开筹组。

这笔贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码105基点。

银行受邀以以下方式参贷：参贷5,000万美元或以上的银行取得30个基点的管理费，综合收益为115个基点，担任牵头行。参贷2,000万-4,900万美元的银行取得21个基点的管理费，综合收益为112个基点，担任主办行。

中化股份出具了同意协助书。

所筹资金将用于再融资及企业融资用途。

回覆期限为6月26日。

中化集团总部位于北京，核心业务包括能源、农业、化学品、不动产及金融服务等。(完) (编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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