路透基点：中化香港5亿美元三年期银团贷款展开筹组--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中化香港(集团)的5亿美元三年期子弹式定期贷款，周四由牵头行兼簿记行以及承销行澳新(澳盛/ANZ)、三菱东京日联银行、汇丰和渣打这四家银行展开筹组。
这笔贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码105基点。
银行受邀以以下方式参贷：参贷5,000万美元或以上的银行取得30个基点的管理费，综合收益为115个基点，担任牵头行。参贷2,000万-4,900万美元的银行取得21个基点的管理费，综合收益为112个基点，担任主办行。
中化股份出具了同意协助书。
所筹资金将用于再融资及企业融资用途。
回覆期限为6月26日。
中化集团总部位于北京，核心业务包括能源、农业、化学品、不动产及金融服务等。(完) (编译 于春红; 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。