汽车产业：欧宝执行长排除与菲亚特达成协议的可能

路透法兰克福5月28日 - 通用汽车 旗下的德国欧宝汽车(Opel)执行长Karl-Thomas Neumann周四排除与菲亚特 达成协议的可能，但称他认为有必要改善整体产业及欧宝的产量、规模及产能利用率。

Neumann表示，“原则上而言，(菲亚特执行长)马尔基翁内(Sergio Marchionne)说的是对的，汽车产业对于同一件事情的开发花了十倍的功夫，”他所指的是马尔基翁内3月向通用汽车执行长博拉(Mary Barra)发送电子邮件，当中建议两家业者合并。

欧洲汽车业者需要将旗下车种平均碳排放降至95克/公里，意味着汽车业者都正开发类似的引擎(发动机)。可以藉由在品牌间共同分摊开发成本，来压低制造下一代体积更小引擎的成本。

Neumann表示，“欧宝试图与标致雪铁龙(PSA) 合作来追求经济规模、而非从通用汽车内部求发展，这是一大错误。”他所指的是与法国标致的结盟。

Neumann已经缩小与标致的合作规模，并回过头来运用欧宝母公司通用汽车的平台。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)