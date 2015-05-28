汽车产业：欧宝执行长排除与菲亚特达成协议的可能

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透法兰克福5月28日 - 通用汽车 旗下的德国欧宝汽车(Opel)执行长Karl-Thomas Neumann周四排除与菲亚特 达成协议的可能，但称他认为有必要改善整体产业及欧宝的产量、规模及产能利用率。
Neumann表示，“原则上而言，(菲亚特执行长)马尔基翁内(Sergio Marchionne)说的是对的，汽车产业对于同一件事情的开发花了十倍的功夫，”他所指的是马尔基翁内3月向通用汽车执行长博拉(Mary Barra)发送电子邮件，当中建议两家业者合并。
欧洲汽车业者需要将旗下车种平均碳排放降至95克/公里，意味着汽车业者都正开发类似的引擎(发动机)。可以藉由在品牌间共同分摊开发成本，来压低制造下一代体积更小引擎的成本。
Neumann表示，“欧宝试图与标致雪铁龙(PSA) 合作来追求经济规模、而非从通用汽车内部求发展，这是一大错误。”他所指的是与法国标致的结盟。
Neumann已经缩小与标致的合作规模，并回过头来运用欧宝母公司通用汽车的平台。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。