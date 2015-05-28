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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 18:51 BJT

表格：沪港通活跃股一览--5月28日

路透香港5月28日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             147.17                      59.93
 买入成交金额                   57.71                       28.59
 卖出成交金额                   89.46                       31.34
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      683,029,326    643,626,465   1,326,655,791
 2                   海螺水泥      422,765,706    264,216,713     686,982,419
 3                   招商银行      130,834,647    301,101,573     431,936,220
 4                   中信证券      109,103,006    276,128,777     385,231,783
 5                   兴业银行      182,509,223    197,199,982     379,709,205
 6                   伊利股份       23,130,309    353,965,396     377,095,705
 7                   民生银行       77,941,592    236,679,280     314,620,872
 8                   中国重工      136,849,844    168,252,799     305,102,643
 9                   海通证券       70,807,154    227,727,137     298,534,291
 10                  浦发银行       52,734,634    242,194,797     294,929,431
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 中广核电力      200,046,800    166,612,160     366,658,960
 2                 中芯国际        154,875,190    102,441,550     257,316,740
 3                 紫金矿业        125,659,720    108,097,880     233,757,600
 4                 上海电气         83,137,220    149,826,060     232,963,280
 5                 国美电器         60,090,810    118,605,650     178,696,460
 6                 人和商业        102,088,160     50,969,620     153,057,780
 7                 金山软件         18,746,300    116,456,300     135,202,600
 8                 深圳控股         51,030,240     74,397,760     125,428,000
 9                 神州数码         81,225,260     33,556,920     114,782,180
 10                广州广船国际     23,760,900     76,374,200     100,135,100
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 黄凯)

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