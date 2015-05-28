表格：沪港通活跃股一览--5月28日

路透香港5月28日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 147.17 59.93 买入成交金额 57.71 28.59 卖出成交金额 89.46 31.34 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 683,029,326 643,626,465 1,326,655,791 2 海螺水泥 422,765,706 264,216,713 686,982,419 3 招商银行 130,834,647 301,101,573 431,936,220 4 中信证券 109,103,006 276,128,777 385,231,783 5 兴业银行 182,509,223 197,199,982 379,709,205 6 伊利股份 23,130,309 353,965,396 377,095,705 7 民生银行 77,941,592 236,679,280 314,620,872 8 中国重工 136,849,844 168,252,799 305,102,643 9 海通证券 70,807,154 227,727,137 298,534,291 10 浦发银行 52,734,634 242,194,797 294,929,431 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中广核电力 200,046,800 166,612,160 366,658,960 2 中芯国际 154,875,190 102,441,550 257,316,740 3 紫金矿业 125,659,720 108,097,880 233,757,600 4 上海电气 83,137,220 149,826,060 232,963,280 5 国美电器 60,090,810 118,605,650 178,696,460 6 人和商业 102,088,160 50,969,620 153,057,780 7 金山软件 18,746,300 116,456,300 135,202,600 8 深圳控股 51,030,240 74,397,760 125,428,000 9 神州数码 81,225,260 33,556,920 114,782,180 10 广州广船国际 23,760,900 76,374,200 100,135,100 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 黄凯)