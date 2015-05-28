国际油市：亚洲380-cst燃料油升水触及逾三个月高位，但库存飙升

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡5月28日 - 380-cst现货燃料油价格周四连续第五个交易日走坚，并触及逾三个月高位，不过新加坡燃料油库存飙升至五年多高位。
路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货价格升水上涨0.72美元至每吨1.41美元。
数据显示，周四价格评估过程中，有超过40口380-cst燃料油6月互换合约成交，为5月迄今以来最高。
不过IE Singapore周四发布的数据表明，5月27日当周陆上燃料油库存增加106.8万桶或4.5%，达到逾五年高位2,458.9万桶(387万吨)。
5月27日当周进口增长超过40%至两个多月高位192万吨，主要由于来自巴西、委内瑞拉、阿联酋、荷兰和墨西哥的进口增加；
出口增长逾一倍至83万吨，创下1月21日以来最高纪录，主要目的地包括孟加拉国、中国、香港、台湾和韩国。
印度石油公司(IOC)通过招标从维多公司采购了1.5万吨380-cst燃料油，6月15-17日从霍尔迪亚发货，价格较新加坡现货报价每吨贴水29美元。
据称瑞士贸易商也从阿布扎比国家石油公司买入了两船、每船8万吨的燃料油，船期为5-6月。不过价格细节暂时不明。
卢克石油向嘉能可出售2万吨6月23-27日装船的380-cst燃料油，价格较新加坡现货报价每吨升水3美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王洋)
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