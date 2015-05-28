东南亚股市：泰国股市跌至两周低点，多数其它股市也下滑

路透曼谷5月28日 - 泰国股市周四下跌，因投资者在4月经济数据公 布前削减风险仓位，而大多数其它东南亚股市也走弱，受累于美国今年可 能加息。 泰国股市指标SET指数 收低0.5%至1,493.61，创下5月12日以 来最低。大盘股表现欠佳。SET 50指数 下跌0.6%，该国最大的公 司PTT 以及第三大公司Siam Cement 领跌。 投资者等待泰国央行周五公布月度经济数据，而今日稍早弱于预期的 4月工厂产出数据令投资者继续在场边观望。 交易所数据显示，泰国股市成交量约为30日均值的77%，而外资卖超7 .26亿泰铢。 菲律宾股市连续第六日下滑，之前该国公布的第一季GDP数据不佳。 指标股指 收跌1.2%，创下1月22日以来的最低收位。 第一季菲律宾经济增速出人意料地降至六年最低，不过菲律宾央行表 示不会放松政策，因消费者支出和公共支出将加快。(完)