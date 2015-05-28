东南亚股市：泰国股市跌至两周低点，多数其它股市也下滑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透曼谷5月28日 - 泰国股市周四下跌，因投资者在4月经济数据公 布前削减风险仓位，而大多数其它东南亚股市也走弱，受累于美国今年可 能加息。 泰国股市指标SET指数 收低0.5%至1,493.61，创下5月12日以 来最低。大盘股表现欠佳。SET 50指数 下跌0.6%，该国最大的公 司PTT 以及第三大公司Siam Cement 领跌。 投资者等待泰国央行周五公布月度经济数据，而今日稍早弱于预期的 4月工厂产出数据令投资者继续在场边观望。 交易所数据显示，泰国股市成交量约为30日均值的77%，而外资卖超7 .26亿泰铢。 菲律宾股市连续第六日下滑，之前该国公布的第一季GDP数据不佳。 指标股指 收跌1.2%，创下1月22日以来的最低收位。 第一季菲律宾经济增速出人意料地降至六年最低，不过菲律宾央行表 示不会放松政策，因消费者支出和公共支出将加快。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。