国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，日本和台湾买家购进7月船货

路透新加坡5月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周四稍稍下跌至每吨83.90美元，因对7月上半月船货的需求放缓，主要买家已经锁定了这一时期的船货。

交易员表示，台塑石化据悉已经完成了买入7月上半月公开规格石脑油的谈判。

谈判结果尚未得知，但交易员表示台塑可能支付了与5月13日交易大致相同的价格，当时的价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水1-2美元。

一天前韩国的LG化学买入约7.5万吨同一交货期的石脑油，到岸地分别是丽水和大山。

菲律宾的JG Summit在标购7月上半月石脑油。

交易员表示该公司之前曾买入6月上半月船货，可能是从托克手中购得，但未能直接证实。

交易员表示日本的Showa Denko或已经买入一艘7月下半月船货，C&F价每吨较日本报价升水低于1.00美元。

汽油裂解价差跌至两周低点每桶14.97美元，因穆斯林斋月前的囤货已放缓。

官方数据显示，5月27日当周新加坡轻质馏分油库存上升11.3%或130.1万桶，至两周高位1,279.9万桶。

维多以每桶77.68美元的价格，向道达尔出售一艘船期为6月23-27日的92号汽油船货，但以每桶80.28美元的价格，从PTT手中购入一艘船期为6月12-15日的95号汽油船货。

PTT还以每桶77.60美元的价格，向BP出售一艘船期为6月15-19日的92号汽油船货。

壳牌以每吨555美元从BP手中购入一艘石脑油船货。(完)

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