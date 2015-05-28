马来西亚期市：棕榈油期货升至两周高位，因马币走弱

路透雅加达5月28日 - 马来西亚棕榈油期货周四升至两周高位，交易员抓住马币下跌的机会买入。另外外围市场上涨和有迹象显示厄尔尼诺现象可能已在影响马来西亚东部产出，都支撑市场。

指标8月棕榈油期货 收升1.4%至每吨2,206马币，盘中稍早一度触及2,219马币的5月13日以来高位。

总成交量为43,601口，远高于35,000口的平均值。

本周指标棕榈油期货价格从逾三周低点反弹，追随中国和美国的大豆市场走势，此外5月迄今强劲的出口需求也提供助益。

马币兑美元在1142GMT时下跌约0.17%至3.641，本周迄今下跌约1.65%。

交易员表示，有初步迹象显示，强烈的厄尔尼诺气候或在减少马来西亚棕榈油的产出。

厄尔尼诺现象会导致印尼和马来西亚降雨低于平均水平。

美国7月豆油合约 在亚洲尾盘上涨0.95%，而中国大商所9月棕榈油合约 上涨0.83%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 徐文焰)