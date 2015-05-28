国际油市：亚洲指标柴油现货价差仍呈现贴水，因供给充裕压制市场

路透新加坡5月28日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油的现货价差周四连续第七日呈现贴水，因供给充裕令市场承压。

该级别柴油的贴水缩窄至每桶0.10美元，但交易员认为还将继续缩窄，因库存充足。

官方数据显示，5月27日当周新加坡陆上中质馏分油库存上升96.6万桶，至三周高位1,040.7万桶。

交易员周四表示，沙特阿美旗下的Aramco Trading罕见地出售从Rabigh发货的50万桶含硫1.5%的6月柴油。

尚不得而知是什么促使该公司卖出，但今年沙特阿美今年的柴油进口量预计将触及纪录低点，因过去两年其建设了新炼厂。

新加坡现货市场上，维多以贴水0.10美元的价格，从兴隆手中购得25万桶含硫500ppm，船期为6月12-16日的柴油。

维多从中石油手中购入一艘25万桶、一艘15万桶含硫500ppm的柴油，船期均为6月12-16日，价格均为每桶贴水0.10美元。(完)

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