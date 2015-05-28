国际油市：亚洲指标柴油现货价差仍呈现贴水，因供给充裕压制市场

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡5月28日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油的现货价差周四连续第七日呈现贴水，因供给充裕令市场承压。
该级别柴油的贴水缩窄至每桶0.10美元，但交易员认为还将继续缩窄，因库存充足。
官方数据显示，5月27日当周新加坡陆上中质馏分油库存上升96.6万桶，至三周高位1,040.7万桶。
交易员周四表示，沙特阿美旗下的Aramco Trading罕见地出售从Rabigh发货的50万桶含硫1.5%的6月柴油。
尚不得而知是什么促使该公司卖出，但今年沙特阿美今年的柴油进口量预计将触及纪录低点，因过去两年其建设了新炼厂。
新加坡现货市场上，维多以贴水0.10美元的价格，从兴隆手中购得25万桶含硫500ppm，船期为6月12-16日的柴油。
维多从中石油手中购入一艘25万桶、一艘15万桶含硫500ppm的柴油，船期均为6月12-16日，价格均为每桶贴水0.10美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 徐文焰)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。