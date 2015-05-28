版本:
中国
市场报道 | 2015年 5月 28日 星期四 21:37 BJT

美国热股：高盛上调WESTERN DIGITAL评级和目标价，提振其盘初大涨

路透5月28日 - 高盛将数据存储公司WESTERN DIGITAL 的评级从中性上调至买入，并将目标价从106美元调高至122美元。高盛分析师称，目前的估值不能完全反映出公司业务模式正受到非PC市场增长带来的益处。

WESTERN DIGITAL周三收报94.37美元，周四盘初大涨3.9%。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐