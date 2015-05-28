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市场报道 | 2015年 5月 28日 星期四 21:35 BJT

美国热股：银行业者CIBC季度获利好于预期，股价盘初上涨0.79%

路透5月28日 - 加拿大第五大银行CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 周四公布的季度获利好与预期，受加拿大资本市场活跃的提振。该行还加入其它银行的阵营上调了派息。

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE股价周三收报76.24美元，周四盘初上扬0.79%。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)

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