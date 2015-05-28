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市场报道 | 2015年 5月 28日 星期四 21:39 BJT

美国股市：开低，受希腊问题担忧和就业数据拖累

路透5月28日 - 美国股市周四开低，因市场担心希腊可能违约，以及美国一周初请失业金人数出人意料地上升。

道琼工业指数 下跌49.94点或0.27%，报18,113.05。标准普尔500指数 下跌2.34点或0.11%，至2,121.14点。Nasdaq指数 下跌7.06点或0.14%，报5,099.53点。(完)

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