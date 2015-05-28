金属期市：期铜和期铝反弹，因美元回落

* 欧元兑美元上涨，因希腊债务协议有望达成

* 分析师称，中国基础建设支出可能提振下半年的金属需求

路透伦敦5月28日 - 铜价和铝价周四在近期下跌后反弹，因希腊债务协议有望达成，但一些分析师对涨势能否持续保持谨慎，因供应充足。

多数其他基本金属也从近期跌势中反弹。近期美元走强是拖累金属下跌的原因之一。

欧元兑美元周四上涨，因希腊本周表示，对很快达成改革换现金协议充满信心。

“今早市场有些反弹。其中原因是美元升势暂竭，至少短期如此，”法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs说。

三个月期铜 收涨0.3%，报每吨6,095美元。周三期铜触及4月29日以来最低6,075美元。

摩根士丹利分析师Joel Crane说，中国政府公布一连串基础建设计划，加上经济刺激政策，将可能支撑下半年的金属需求。

“鉴于高层公布的上述计划，如果这些举措转化为新的基础设施项目开工，那肯定会全面提振金属需求－运输所需的铝，以及为城市化和农村更新改造供电所需的铜。”

期铝 劲涨2.2%，收报每吨1,776美元。

期锌 收升1.9%，报每吨2,228美元。期铅 攀升2.1%，收报1,990美元。

期镍 收低0.1%，报12,820美元。期锡 下滑0.2%，报15,575美元。(完)

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