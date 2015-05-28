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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 05:13 BJT

韩国数据：6月制造业景气判断指数下降至四个月低位75

路透首尔5月29日 - 韩国央行周五公布，一项衡量韩国制造商对未来一个月信心的指标在6月触及四个月低位，令原本已低迷的韩国经济蒙上阴霾。

韩国央行在声明中称，经季节调整的6月制造业景气判断指数为75，4月和5月均为76。6月制造业景气判断指数为2月来最低，当时触及两年低位。

分项数据显示，出口企业和以国内市场为主的企业的信心均恶化。这些分项指数未经季节调整。央行对全国1,505家企业进行了调查。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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