韩国数据：6月制造业景气判断指数下降至四个月低位75

路透首尔5月29日 - 韩国央行周五公布，一项衡量韩国制造商对未来一个月信心的指标在6月触及四个月低位，令原本已低迷的韩国经济蒙上阴霾。

韩国央行在声明中称，经季节调整的6月制造业景气判断指数为75，4月和5月均为76。6月制造业景气判断指数为2月来最低，当时触及两年低位。