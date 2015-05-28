韩国数据：6月制造业景气判断指数下降至四个月低位75

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔5月29日 - 韩国央行周五公布，一项衡量韩国制造商对未来一个月信心的指标在6月触及四个月低位，令原本已低迷的韩国经济蒙上阴霾。
韩国央行在声明中称，经季节调整的6月制造业景气判断指数为75，4月和5月均为76。6月制造业景气判断指数为2月来最低，当时触及两年低位。
分项数据显示，出口企业和以国内市场为主的企业的信心均恶化。这些分项指数未经季节调整。央行对全国1,505家企业进行了调查。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。