芝加哥期市：CBOT玉米从七个月低位反弹，受技术性因素和乙醇数据提振

路透芝加哥5月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上涨最 多1%，因美国乙醇数据利多，且在玉米价格稍早跌至七个月低位后有技术 性买盘，提振玉米市场。 在玉米期货连跌三日，许多合约测试10月初触及的低位后，市场呈现 技术性超卖。交投最活跃的CBOT-7月玉米 早盘跌至新低3.48-1/4美 元，略高于合约低点3.46-3/4美元，之后该合约由跌转升。 美国能源资料协会(EIA)显示，乙醇生产增加，且以玉米为原料的生 物燃料库存下降，显示需求良好。在上午中段该数据公布后，乙醇期货也 上涨。 行业消息人士称，中国周度国储玉米销售在今年内将保持淡静，因为 买家转向较便宜的进口玉米和代替品，令政府将有大量玉米库存。 7月玉米合约 升4美分，报3.53-1/2美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为305,771口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)