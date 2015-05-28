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市场报道 | 2015年 5月 29日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米从七个月低位反弹，受技术性因素和乙醇数据提振

路透芝加哥5月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上涨最
多1%，因美国乙醇数据利多，且在玉米价格稍早跌至七个月低位后有技术
性买盘，提振玉米市场。
    
    在玉米期货连跌三日，许多合约测试10月初触及的低位后，市场呈现
技术性超卖。交投最活跃的CBOT-7月玉米 早盘跌至新低3.48-1/4美
元，略高于合约低点3.46-3/4美元，之后该合约由跌转升。
    
    美国能源资料协会(EIA)显示，乙醇生产增加，且以玉米为原料的生
物燃料库存下降，显示需求良好。在上午中段该数据公布后，乙醇期货也
上涨。
    
    行业消息人士称，中国周度国储玉米销售在今年内将保持淡静，因为
买家转向较便宜的进口玉米和代替品，令政府将有大量玉米库存。
    
　　7月玉米合约 升4美分，报3.53-1/2美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为305,771口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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