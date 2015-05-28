《全球汇市》美元兑日圆触及12年半高位，之后回落

* 日本财务大臣称日圆近期跌势“迅猛”，令美元兑日圆从高位回落

* 美国初请失业金人数和楼市数据支持美国升息预期

* 交易商因日本官员口头干预而保持谨慎

* 尽管希腊尚未达成债务协议，但欧元上扬

路透纽约5月28日 - 美元兑日圆周四攀升至12年半高位，之后回落，因投资者押注美国将在今年稍晚升息，而日本将维持超宽松货币政策。

分析师表示，最新公布的美国初请失业人数和成屋待完成销售数据支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)在今年底前升息的预期。

“美国经济数据基调在改善。这提醒投资者，美国将在今年稍晚升息，这自上周开始重燃美元的吸引力。”Commonwealth Foreign Exchange Inc首席市场分析师Omer Esiner说。

在美国下午的交易中，美元兑日圆回吐其大部份涨幅，此前日本财务大臣麻生太郎称日圆近期跌势“迅猛”，引发市场预期日本央行可能干预汇市，阻止日圆进一步下跌。

麻生太郎是出席在德国德累斯顿举行的七国集团(G7)财长会议时向记者发表以上言论。

“这为部份获利了结提供了理由，”法国农业信贷银行汇市策略师Mark McCormick说。

他预计，美元将继续在上行道路之上，在年底前，美元兑欧元将触及平价，兑日圆触及128日圆。

美元兑日圆 最新上涨0.2%，报123.915日圆，稍早在EBS交易平台触及124.46日圆。今年迄今，美元兑日圆上升3.8%。

相反，美元兑欧元下跌，尽管希腊和债权人还未达成债务协议，但对希腊将很快达成债务协议，获取资金和避险违约的希望犹在。

G7财长讨论了旷日持久的希腊债务磋商，美国敦促欧洲与希腊达成协议。

欧元兑美元 上涨0.4%，报1.09485美元，抹去稍早录得的跌幅，当时美国公布令人鼓舞的初请失业金人数和成屋待完成销售数据。

澳元是变动最大的其他主要货币，澳元兑美元大跌1%，此前澳洲公布的企业资本支出数据令人失望，令市场臆测澳洲央行下周将再次降息。

商品货币全面受压，澳元兑美元触及六周低位0.7618美元，新西兰元兑美元 下挫逾1%，至逾四年低位0.7130美元。