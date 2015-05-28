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市场报道 | 2015年 5月 29日 星期五 04:21 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.2%，Nasdaq指数下滑0.17%

路透纽约5月28日 - 美国股市周四下滑，因希腊债务磋商的消息口径不一，使投资者感到高度不确定性，且中国股指暴跌也打压市场人气。

道琼工业指数 收跌36.87点，或0.2%，收报18,126.12点；标准普尔500指数 下跌2.69点，或0.13%，收报2,120.79点；Nasdaq指数 收低8.62点，或0.17%，收报5,097.98点。(完)

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