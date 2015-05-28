美国股市：小跌，因担忧希腊和中国

* 仍担心希腊将会违约

* GoPro股价暴涨，因其和谷歌合作

* 道指下跌0.2%，标普500指数下滑0.1%，Nasdaq指数跌0.2%

路透5月28日 - 美国股市周四下滑，因希腊债务磋商的消息口径不一，使投资者感到高度不确定性，且中国股指暴跌也打压市场人气。

标普500指数10大类股中有九类收跌，工业股下挫0.4%，是最大跌幅的板块。昨日Nasdaq指数创下收盘纪录。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四接受德国一家电视台访问时称，在希腊与其国际债权人达成协议前，还有很多工作要完成。

希腊政府表示，该国目标和债权人在周日前达成债务协议。一欧洲官员称，如果在本周结束前无法与希腊就改革换现金协议的概要达成一致，希腊将不会获得现有救助计划中尚未发放的资金。

“各方对救助协议的讲法不同。我在等待欧盟认可的讲话，而不是希腊的一面之词，以此作为判断对希腊问题能否得以解决的真实信心的最终因素，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini说。

卡特彼勒 下挫2.2%，报86.01美元，拖累道指和标普500指数下滑，运输类股延续近期跌势。道琼运输指数 下跌0.9%。

道琼工业指数 收跌36.87点，或0.2%，收报18,126.12点；标准普尔500指数 下跌2.69点，或0.13%，收报2,120.79点；Nasdaq指数 收低8.62点，或0.17%，收报5,097.98点。

中国股市沪综指周四收挫6.5%创逾四个月最大单日跌幅，终结此前连续七日涨势。分析师称，大盘此前累积了大量获利盘，今日出现集中回吐拖累大盘暴跌，蓝筹股板块领跌。

在周五美国第一季GDP修正值数据公布前，投资者也保持谨慎。

在上涨个股中，运动型摄像机生产商GoPro Inc 跳涨6.6%，报56.81美元，此前GoPro和谷歌 发布一个用16个摄像头和谷歌软件打造的虚拟现实系统。谷歌股价基本持平，报554.18美元。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约57亿股，低于本月迄今的日成交均值62亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,756和1,282家，比率为1.37:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,468和1,277家，比率为1.15:1。

有16只标普500指数成份股触及52周新高，七只触及新低；有85只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，45只触及新低。(完)