金砖国家：5月28日股汇市收盘纵览

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透5月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月28日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.94%或9.57点，报1,009.52点。
中国股市：沪综指收挫6.5%创逾四个月最大单日跌幅，获利抛压拖累大盘暴跌
中国汇市：人民币微收升，美元多头投机与客盘结汇力道胶着
香港股市：恒指创下12月以来最大单日跌幅，受中国内地股市暴跌拖累
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巴西股市：巴西指标Bovespa指数 回吐上日涨幅，中国股市重挫的疑虑拖累铁矿石矿商淡水河谷 下挫近3%，中国为淡水河谷最大客户。Bovespa指数收盘小跌0.48%，报53,976.27点，上日收报54,236.25点。
巴西汇市：拉美货币持续近期跌势，对希腊债务危机的担忧与中国股市重挫，令投资人风险意愿大减，引发美元需求。巴西雷亚尔在拉美货币中跌幅最大，雷亚尔兑美元 收报3.1618/38，上日收报3.1440/52。
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南非股市：主要股指收盘下跌，零售商Foschini Group 公布全年主要获利逊于预期，股价重挫7.6%至166兰特，创下近14年来单日最大跌幅。指标Top-40指数 小跌0.15%至46,815点，大盘综合指数 跌0.23%，报52,810点。
南非汇市：兰特兑美元跌至五周低位，跟随新兴市场货币颓势
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印度股市：连续第四日收低，盘中走势震荡，受月度衍生品合约到期影响；对企业获利益发黯淡的忧心，也打压市场信心。指标BSE指数 下跌0.21%，报27,506.71点。NSE指数 小幅收低0.19%，报8,319点。
印度汇市：印度卢比兑美元 收盘上涨至63.84，上日收报64.01/02，受风险意愿改善与出口商卖出美元提振。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 下挫2.11%，报990.870点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.37%，报541.07点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌1.17%至52.600卢布；卢布兑欧元 跌1.57%至57.570卢布。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。