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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 06:33 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 41.42 -0.47 -1.12 1310047

搜狐 64.12 -1.46 -2.23 484191

网易 141.76 -2.11 -1.47 768149

百度 200.27 -1.18 -0.59 2411904

台湾

台湾积体电路 24.45 -0.15 -0.61 2297085

联电 2.29 +0.02 +0.88 72624

日月光 7.14 +0.06 +0.85 600629

硅品精密 8.33 +0.01 +0.12 384961

和信超媒体 0.73 -0.01 -1.07 124669

友达 5.51 -0.23 -4.01 323513

中华电信 32.02 -0.04 -0.12 25334

台湾国际航电 46.22 +0.76 +1.66 1393036

香港

中国移动 66.85 -1.28 -1.88 187151

中国联通 17.38 -0.54 -3.01 141012

中国电信 66.44 -2.98 -4.29 34659

中芯国际 5.58 -0.18 -3.13 13760

电讯盈科 6.39 -0.04 -0.55 264

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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(整理 郑茵 审校 张涛)

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