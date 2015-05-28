《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月28日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 41.42 -0.47 -1.12 1310047
搜狐 64.12 -1.46 -2.23 484191
网易 141.76 -2.11 -1.47 768149
百度 200.27 -1.18 -0.59 2411904
台湾
台湾积体电路 24.45 -0.15 -0.61 2297085
联电 2.29 +0.02 +0.88 72624
日月光 7.14 +0.06 +0.85 600629
硅品精密 8.33 +0.01 +0.12 384961
和信超媒体 0.73 -0.01 -1.07 124669
友达 5.51 -0.23 -4.01 323513
中华电信 32.02 -0.04 -0.12 25334
台湾国际航电 46.22 +0.76 +1.66 1393036
香港
中国移动 66.85 -1.28 -1.88 187151
中国联通 17.38 -0.54 -3.01 141012
中国电信 66.44 -2.98 -4.29 34659
中芯国际 5.58 -0.18 -3.13 13760
电讯盈科 6.39 -0.04 -0.55 264
(完)
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(整理 郑茵 审校 张涛)
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