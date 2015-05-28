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货币新闻 | 2015年 5月 29日 星期五 06:45 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月29日至6月5日

汤森路透5月28日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业
绩报告的公司：
    
    
        公布时间          业绩季度及公司名称                    
代码
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    6月 1日    AMC    Q1 2015 PVH Corp                          
 
    6月 2日    BMO    Q1 2015 Dollar General Corp               
 
    6月 3日    BMO    Q4 2015 Brown-Forman Corp                 
 
    6月 4日    BMO    Q2 2015 Joy Global Inc                    
 
    6月 4日    BMO    Q4 2015 J M Smucker Co                    
 
    
    如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
  
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 刘秀红；审校 郑茵)

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