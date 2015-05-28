《美国上市公司业绩公布日程表》--5月29日至6月5日

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
汤森路透5月28日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业 绩报告的公司： 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ------------------------------------------------------------ ---------- 6月 1日 AMC Q1 2015 PVH Corp 6月 2日 BMO Q1 2015 Dollar General Corp 6月 3日 BMO Q4 2015 Brown-Forman Corp 6月 4日 BMO Q2 2015 Joy Global Inc 6月 4日 BMO Q4 2015 J M Smucker Co 如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 刘秀红；审校 郑茵)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。