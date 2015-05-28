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市场报道 | 2015年 5月 29日 星期五 07:05 BJT

《美国重要政经日程》--5月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 美国农业部(USDA)公布一周出口销售(因假日从周四延至周五公布)

1230 - 美国商务部公布第一季国内生产总值(GDP)修正值和美国企业获利初值

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 刘秀红；审校 张涛)

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