版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 06:54 BJT

《日本重要政经日程》--5月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

    5月28日(四)
    
    2330 - 4月全国消费者物价指数(CPI)和东京地区5月CPI
    
    2330 - 4月失业率
    
    2330 - 4月所有家庭支出
    
    2350 - 4月工业生产
    
    5月29日(五)
    
     --  - 2015年日本-非洲矿业与资源商业研讨会
    
    0430 - 经济产业省公布石油进口数据
    
    0500 - 4月新屋开工
    
    0630 - JX控股 旗下吉坤日矿日石能源公布下个月石油精炼 
计划
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 刘秀红；审校 郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐