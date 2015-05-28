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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 07:25 BJT

更新版 1-日圆汇率：日本财务大臣麻生太郎称日圆近期跌势“迅猛”，将密切关注

路透德国德累斯顿5月28日 - 日本财务大臣麻生太郎周四对日圆下跌发出了口头警告，称日圆最近几日的跌势“迅猛”，他将密切关注汇市走势。

美元兑日圆周四升至12年半高点，因投资者押注美国将在今年稍晚升息，而日本的货币政策依然超宽松。

“过去几日的日圆跌势很猛。我将密切关注市场动向，”麻生太郎在德国举行的七国集团(G7)财长和央行总裁会议的间隙向记者表示。

日本决策者最近也对汇市过度震荡发出过轻微的警告，告诫市场不要过快压低日圆。相比之下，麻生太郎上述言论的语气更为激烈。

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