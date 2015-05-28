更新版 1-日圆汇率：日本财务大臣麻生太郎称日圆近期跌势“迅猛”，将密切关注

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透德国德累斯顿5月28日 - 日本财务大臣麻生太郎周四对日圆下跌发出了口头警告，称日圆最近几日的跌势“迅猛”，他将密切关注汇市走势。
美元兑日圆周四升至12年半高点，因投资者押注美国将在今年稍晚升息，而日本的货币政策依然超宽松。
“过去几日的日圆跌势很猛。我将密切关注市场动向，”麻生太郎在德国举行的七国集团(G7)财长和央行总裁会议的间隙向记者表示。
日本决策者最近也对汇市过度震荡发出过轻微的警告，告诫市场不要过快压低日圆。相比之下，麻生太郎上述言论的语气更为激烈。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。