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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 07:58 BJT

汽车产业：美国国会将对高田气囊事件召开听证会，车企扩大召回数量

本田汽车将美国采用高田气囊的汽车召回数量扩大35万辆，将日本汽车召回数量扩大34万辆。

自2008年以来，本田汽车已在全球召回了约2,000万辆采用高田气囊部件的汽车。

宝马汽车表示，已将采用高田气囊车型的美国召回数量从140,696辆扩大至420,661辆。

三菱汽车将美国市场采用高田气囊的汽车召回数量增至82,784辆。

日产汽车 向NHTSA表示，该公司不会扩大美国采用高田气囊的汽车召回数量。(完) (编译 王丽鑫/李婷仪/汪红英；审校 王颖/张若琪/张涛)

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