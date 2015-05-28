汽车产业：美国国会将对高田气囊事件召开听证会，车企扩大召回数量

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
本田汽车将美国采用高田气囊的汽车召回数量扩大35万辆，将日本汽车召回数量扩大34万辆。
自2008年以来，本田汽车已在全球召回了约2,000万辆采用高田气囊部件的汽车。
宝马汽车表示，已将采用高田气囊车型的美国召回数量从140,696辆扩大至420,661辆。
三菱汽车将美国市场采用高田气囊的汽车召回数量增至82,784辆。
日产汽车 向NHTSA表示，该公司不会扩大美国采用高田气囊的汽车召回数量。(完) (编译 王丽鑫/李婷仪/汪红英；审校 王颖/张若琪/张涛)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。