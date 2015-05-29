EIA库存周报：美国上周原油库存再度下降，因炼厂加快生产且进口下滑

路透纽约5月28日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，美国上周原油库存连续第四周下降，因炼油商加工量增至今年最高且进口下滑；而汽油库存自异常高的季节性水准下降。

至5月22日止的一周，美国原油库存 减少280万桶，至4.794亿桶。分析师原先预期为下降85.7万桶。

EIA称，美国原油每日进口 减少47.7万桶至626万桶；库欣原油库存 下降43.3万桶，为连续第五周下降。

美国7月原油期货 周四收涨0.17美元，或0.3%，报每桶57.68美元，盘中重挫至一个月低位56.51美元。

布兰特原油期货 收报每桶62.58美元，上扬0.52美元，涨幅近1%。盘中跌至六周低位61.24美元。

“市场并未出现较大反弹，这可能与美国原油产量数据有关，”Tradition Energy资深分析师Gene McGillian称。

EIA称，上周美国原油日产量四周均值增加4.8万桶至939万桶，此前连续六周均为下降。数据公布后这一因素帮助打压原油价格。

数据显示，炼厂原油日加工量 增加23.7万桶至1,645万桶，创年内最高。炼厂产能利用率 增加1.2个百分点，至93.6%。

EIA数据显示，炼厂较为集中的美国墨西哥湾地区产能利用率增加1.9个百分点至95%，为至少2010年以来同期最高水平。

“此项EIA报告除馏分油数据外均有利多效果，”Price Futures Group驻芝加哥分析师Phil Flynn称。

“汽油库存下降及炼厂产能利用率增加说明，炼厂的原油需求较为强劲，”Flynn还表示。

汽油库存 下降330万桶，路透访问的分析师预计为下降42.9万桶。今年以来的汽油库存触及逾10年来最高季节性水准，不过近期已有降低。

EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加110万桶。分析师此前预期下降32.1万桶。