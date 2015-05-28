版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 07:51 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月29日

* 头版头条:

--中国证监会副主席姚刚表示，要加快改革创新，努力建设开放、包容、竞争、合作的期货衍生品市场，更好地服务于开放型经济发展。

* 其他:

--中国银行业协会报告称，截至2014年末，国内银行业资产托管总规模54.12万亿元人民币，同比增长54.72%；托管费收入370.52亿元，同比增长17.78%。

--据港交所信息，汇金公司日前在A股减持工行 和建行 股份，减持金额分别为16.29亿元和19.06亿元，合计35.35亿元。

--发改委方案显示，将设立专项资金用于补助长江经济带综合立体交通走廊相关项目建设。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐