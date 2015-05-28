《中国报摘》--中国证券报5月29日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条:
--中国证监会副主席姚刚表示，要加快改革创新，努力建设开放、包容、竞争、合作的期货衍生品市场，更好地服务于开放型经济发展。
* 其他:
--中国银行业协会报告称，截至2014年末，国内银行业资产托管总规模54.12万亿元人民币，同比增长54.72%；托管费收入370.52亿元，同比增长17.78%。
--据港交所信息，汇金公司日前在A股减持工行 和建行 股份，减持金额分别为16.29亿元和19.06亿元，合计35.35亿元。
--发改委方案显示，将设立专项资金用于补助长江经济带综合立体交通走廊相关项目建设。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。