中国证券：中央汇金确认减持上市银行股份，且不限于工行和建行

路透上海5月29日 - 中国中央汇金投资有限公司周四稍晚公告称，2008年以来，公司在二级市场上增持了工商银行 等上市金融机构A股股份，且购入交易型开放式指数基金（ETF）。近期公司出售了部分增持股份和ETF，其中触发信息披露义务的，已根据监管要求进行了披露。

这份简短公告显示，近期中央汇金减持股份，并不限于已经披露的工行和建行 。

据港交所披露的公开资料显示，中央汇金于周二在A股场内减持工行和建行金额分别为16.29亿和19.06亿元。汇金减持工行、建行前后的股份占比分别由46%降至45.89%、5.05%降至2.14%。

2008年以来，中央汇金已多次增持工行 、农业银行 、中国银行 和建设银行的股份，每次增持时机均选在A股市场低迷之时，护盘意图昭然若揭。例如在2013年6月至12月的增持行动中，中央汇金在四大银行上每家均增持1亿股以上，而且还增持了新华保险 、光大银行 的股份。