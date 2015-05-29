《独家新闻》美国Equinix接近达成协议收购英国同业Telecity--消息

路透5月28日 - 知情人士说，美国数据中心公司Equinix 接近于达成协议，将并购英国同业Telecity Group ，可望缔造欧洲最大的数据中心公司。

消息人士称，最快周五就可能公布协议；这项谈判已处于最后阶段，但仍有失败的可能。

交易价格不得而知。Equinix先前是以23亿英镑(35亿美元)的报价说服Telecity进入谈判。Telecity股价周四在伦敦收报10.90英镑，市值22亿英镑。

消息人士因谈判事属机密而不愿具名。Equinix拒绝置评，Telecity未立即对置评要求做出回覆。

Equinix成立于1998年，在遍布五国的33个市场中运营逾100个数据中心。该公司曾表示，收购Telecity可使其在英国拥有更多据点，其中包括伦敦中区。(完) (编译 李婷仪 审校 王颖)