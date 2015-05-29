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货币新闻 | 2015年 5月 29日 星期五 08:32 BJT

国际油市：美国3月汽油需求创2008年以来同期最高--EIA

路透纽约5月28日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的月度数据显示，美国3月汽油需求增逾4%，至将近906万桶/日，创2008年以来同期最高。

3月需求较前月增加4.7%，较上年同期增加4.3%。

汽油需求的增加令市场再度预期，夏季需求上升将帮助缓解国内外油市供应过剩的情况。

EIA石油供应月度报告显示，美国3月成品油总需求上升1.5%，至1,680万桶/日，同样也创下2008年以来同期最高。

据美国联邦公路管理局的数据，美国驾车者3月行驶里程达到2,617亿英里，为同月份最高纪录，较上年同期增加3.9%。(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)

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