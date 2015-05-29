国际油市：美国3月汽油需求创2008年以来同期最高--EIA

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透纽约5月28日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的月度数据显示，美国3月汽油需求增逾4%，至将近906万桶/日，创2008年以来同期最高。
3月需求较前月增加4.7%，较上年同期增加4.3%。
汽油需求的增加令市场再度预期，夏季需求上升将帮助缓解国内外油市供应过剩的情况。
EIA石油供应月度报告显示，美国3月成品油总需求上升1.5%，至1,680万桶/日，同样也创下2008年以来同期最高。
据美国联邦公路管理局的数据，美国驾车者3月行驶里程达到2,617亿英里，为同月份最高纪录，较上年同期增加3.9%。(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。