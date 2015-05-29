《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月29日

*工商时报：

--为活络台股交易量能、满足投资人额度需求、扩大证券商业务发展，证交所表示，规划取消投资人单户及单股的融资融券限额，回归各授信机构自行控管，并研拟完成相关配套措施，最快下月上路。

--看好一带一路商机、强化金融业打亚洲盃助力，金管会正研议开放寿险资金可参与亚洲国家基础建设及相关联贷案，最快下半年放行。许多东南亚基础建设联贷案利率达7-8%，预估整体寿险业至少有3,500亿台币额度，可抢占此商机。

--台湾积极争取的陆客来台中转，日前两岸事务首长会议〞夏张会〞上取得突破进展，争取上半年达成一致意见。陆委会发言人吴美红昨日表示，近期将透过海基会、海协会尽快安排新一轮工作性商谈，对于外界关注中国大陆长期在意的〞证件问题〞，吴美红表示也将在商谈中确认。

*经济日报：

--财政部长张盛和与不动产业者达成共识，房地合一实价课税制度，将放宽继承、信托等〞非买卖取得〞不动产持有年限计算方式，避免非炒作者无辜被课以45%重税，获建商支持。

--大陆面板采购女王白为民表示，今年预定向台湾采购2,700万片面板，是三年来的高点，采购金额为45亿美元(约1,372亿台币)，则是三年来次高。

--第一金 海外并购瞄准菲律宾、印尼，开出三大招亲条件，包括：据点至少20至30家、股东权益报酬率(ROE)至少8%以上、须握有主导权，目前已锁定五家银行评估参股的可行性，希望今年能开花结果。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。