《全球重要经济事件一览表》--5月29日-6月5日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(除特别说明外，均为GMT时间)
5月29日(五)
索非亚--欧洲央行执委会成员莫尔许发表演说(1100)。
5月30日(六)
西班牙巴塞罗那--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演说。(0730)
6月1日(一)
斯德哥尔摩--瑞典央行举行执委会会议。
美国哈特福德--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表演说(1305)。
6月2日(二)
悉尼--澳洲央行召开议息会议。(0430)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)2015年论坛。(至6月3日)
6月3日(三)
卢森堡--卢森堡财政部长Pierre Gramegna在卢森堡人民币论坛上发表演说。
开普敦--2015年非洲世界经济论坛。(至6月5日)
伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至6月4日)。
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥银行研讨会上发表演说(1815)。
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1800)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后宣布利率声明并举行新闻发布会(1145)。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布2015年经济展望初版。
日本三重县--日本央行政策委员会审议委员白井早由里对企业领袖发表演说。
6月4日(四)
东京--日本央行总裁黑田东彦就货币政策发表演说。(0000)
伦敦--英国央行宣布利率决议。(1100)
赫尔辛基--欧洲央行/芬兰央行召开题为“实现平衡：零售支付领域的创新、信任和监管”的会议(至6月5日)。发言者包括欧洲央行执委莫尔许和管委利卡宁、墨西哥央行官员Lorenza Martinez Trigueros、澳洲央行支付政策部门主管Tony Richards。
6月5日(五)
明尼阿波利斯--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利在明尼苏达经济俱乐部6月午餐会上讲话(1630)。
巴黎--第七届拉美和加勒比地区国际经济论坛。演讲者：经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚、法国财长萨潘(Michel Sapin)、哥伦比亚财长Mauricio Cardenas、海底财长Wilson Laleau、秘鲁财长Alonso Arturo Segura Vasi和哥斯达黎加总统Luis Guillermo Solis。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 刘秀红；审校 郑茵)
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