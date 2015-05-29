中国证券：广发等20家券商合资设立信用增进公司，注册资本33亿元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海5月29日 - 中国广发证券 、东方证券 周四稍晚公告显示，包括广发和东方证券在内，合计20家券商共同发起设立中证信用增进股份有限公司，注册资本33亿元人民币，目前该合资公司已取得营业执照。
中证信用增进公司设立在深圳前海，主要业务包括各类信用主体及债项产品的信用增进、征信业务和信用评级、增信基金设立和运营管理、股权债券及金融衍生品投资等。广发证券和东方证券各出资2亿元。
广发证券指出，随着中国债券市场和私募市场的快速发展，债券品种和信用产品不断丰富、结构日趋复杂，为尽快完善和强化市场信用增进功能，满足不同市场主体对信用风险配置的需求，各方同意发起成立中证信用增进公司。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。