中国证券：广发等20家券商合资设立信用增进公司，注册资本33亿元

路透上海5月29日 - 中国广发证券 、东方证券 周四稍晚公告显示，包括广发和东方证券在内，合计20家券商共同发起设立中证信用增进股份有限公司，注册资本33亿元人民币，目前该合资公司已取得营业执照。

中证信用增进公司设立在深圳前海，主要业务包括各类信用主体及债项产品的信用增进、征信业务和信用评级、增信基金设立和运营管理、股权债券及金融衍生品投资等。广发证券和东方证券各出资2亿元。