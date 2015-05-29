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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 08:26 BJT

《中国重要政经日程》--5月29日

==========================近期重要政经日程==========================

5/29（周五）

*--上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行国务院政策例行吹风会，请财政部副部长史耀斌、海关总署副署长鲁培军和商务部有关负责同志介绍完善消费品进出口政策措施等有关情况，并答记者问。

5/30（周六）

--首届中国人民大学世界经济论坛在北京召开。

--第九届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京召开。

*--中国金融创新论坛

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 王蕾；审校 沈燕)

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