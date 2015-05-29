中国金融：监管层摸底理财资金入市传言不实，排查的是贷款流向--报载

路透北京5月29日 - 中国证券时报周五报导称，近日传言监管层摸底理财资金入市传言不实，监管层正在排查的是贷款资金流向，而非理财资金流向。

中国股市近期持续飙升，周四沪综指 一度接近5,000点，但收盘重挫6.5%报4,620点，创逾四个月最大单日跌幅。

据多家券商分析报告指出，一方面前期获利盘巨大，另一方面也受诸多利空传言和消息影响，包括监管层排查入市资金的传言，以及中国央行近期向部分机构进行定向正回购等。

报导援引银行资管负责人称，目前难以监控流向的贷款品种主要是个人信用类贷款。此类产品贷前审核一般会设置相应的参数来筛选风险，比如在模型中被定义为投资敏感型的客户授信额度会大幅下调。但参数设置是历史数据的综合模拟和动态调整，钱贷出后的流向无法监控，银行只控制大数的损失概率。

报导并称，要求券商上调融资融券“两融”杠杆对市场整体的实际影响可能有限，因为“籍由银行贷款流向市场的资金”才是重点。这部分逐利资金的流向，无论是从监管层面还是商业银行本身的风险管理体系，都很难禁绝。