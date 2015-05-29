《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月29日

路透香港5月29日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1 美元=7.7527港元 ) 美国股市周四下滑，道琼工业指数 收跌36.87点，或0.2%，收报18,126.12点，因希腊债务 磋商的消息口径不一，使投资者感到高度不确定性，且中国股指暴跌也打压市场人气。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 159.000 -2.45 28577 12.327 -0.43 中国铝业 14.940 -5.50 62686 4.633 -0.79 中国移动 66.850 -1.88 187151 103.654 0.34 中国人寿 24.360 -4.32 192090 37.771 0.99 中石油 119.930 -3.19 38374 9.298 -0.45 中石化 88.640 -2.96 55977 6.872 -0.69 汇丰控股 47.690 -0.25 1506305 73.945 0.67 中电信 66.440 -4.29 34659 5.151 -1.70 中国联通 17.380 -3.01 141012 13.474 0.11 兖州煤业 9.170 -6.05 50823 7.109 -0.99 华能国际 54.990 -4.53 25675 10.658 0.55 南方航空 48.460 -6.63 29633 7.514 -0.08 东方航空 37.730 -6.40 16953 5.850 -0.34 中芯国际 5.580 -3.13 13760 0.865 -0.55 （完） (整理 梁慧仪)