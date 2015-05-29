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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 08:24 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月29日

路透香港5月29日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1
美元=7.7527港元 )
    
    美国股市周四下滑，道琼工业指数 收跌36.87点，或0.2%，收报18,126.12点，因希腊债务
磋商的消息口径不一，使投资者感到高度不确定性，且中国股指暴跌也打压市场人气。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       159.000   -2.45      28577            12.327      -0.43
 中国铝业                      14.940   -5.50      62686             4.633      -0.79
 中国移动                      66.850   -1.88     187151           103.654       0.34
 中国人寿                      24.360   -4.32     192090            37.771       0.99
 中石油                       119.930   -3.19      38374             9.298      -0.45
 中石化                        88.640   -2.96      55977             6.872      -0.69
 汇丰控股                      47.690   -0.25    1506305            73.945       0.67
 中电信                        66.440   -4.29      34659             5.151      -1.70
 中国联通                      17.380   -3.01     141012            13.474       0.11
 兖州煤业                       9.170   -6.05      50823             7.109      -0.99
 华能国际                      54.990   -4.53      25675            10.658       0.55
 南方航空                      48.460   -6.63      29633             7.514      -0.08
 东方航空                      37.730   -6.40      16953             5.850      -0.34
 中芯国际                       5.580   -3.13      13760             0.865      -0.55
 （完）

 (整理　梁慧仪)

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